مديرة صندوق النقد تدعو لمزيد من الإنفاق عالميا في ظل الجائحة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي في منتدى روسيا الاقتصادي السنوي إنه ينبغي على صناع السياسات في أنحاء العالم الحرص على المزيد من الإنفاق للمساعدة في إعادة الحياة لاقتصاداتهم المتعثرة.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا "من حيث السياسات للوقت الراهن، ومن غير المعتاد جدا بالنسبة لصندوق النقد الدولي، سأخرج بالفعل بدءا من مارس (آذار) وسأقول: 'من فضلكم أنفقوا'. أنفقوا بقدر ما تستطيعون ثم أنفقوا أقل بعض الشيء".

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