هل وصلت مصر إلى ذروة موجة كورونا الثانية؟.. الصحة العالمية تجيب

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تحورات فيروس كورونا أثرت على سرعة انتشاره وليس حدته، لافتا إلى أن اللقاحات الجديدة مازالت مؤثرة في الفيروس.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك دول في الشرق الأوسط تأكد وصول السلالات الجديدة إليها مثل الأردن وعمان، لافتا إلى أن المطمئن في الأمر أن طرق انتقال المرض، والوقاية منه لم تتغير.

وعن وصول مصر إلى ذروة الموجة الثانية، أوضح أن تحديد فترة الذروة يكون بعد فترة من استمرار الانخفاض الأعداد لفترة تصل إلى أسبوعين، معقبا: "صعب نقول وصلنا للذروة إلا بعد استمرار الانخفاض لفترة".

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