جنش ينتظم في مران الزمالك.. وعودة مصطفي وساسي

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد زكي
انتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك جنش في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

كما شهدت التدريبات مشاركة الثنائي مصطفى محمد، وفرجاني ساسي بشكل طبيعي خلال مران اليوم الذى يقام بملعب النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.


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