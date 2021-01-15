تعرف على مباريات الجولة الرابعة بالقسم الثالث مطروح

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
تنطلق السبت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح للقسم الثالث حيث يلتقي فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد نقطة واحدة مع فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز الأخير بدون نقاط.

ويسعي الفريقين للفوز لتحقيق أول إنتصار لها بالمجموعة لتحسن وضعهم بجدول المجموعة. 

وعلي ملعب المدينة الشبابية يواجه فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فريق الشرطة صاحب المركز الثامن بدون رصيد.

وتأجلت مباراتي المصري السلوم وشباب الضبعة ، و مطروح وهلال الضبعة بسبب مشاركة فريقي المصري السلوم والهلال في التمهيدي الثاني لكأس مصر.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الزهور 7 نقاط
2- المصري السلوم 7 نقاط
3- الهلال 7 نقاط
4- الحرية 6 نقاط
5- شباب الضبعة 4نقاط
6- م. شباب الحمام نقطة وحيدة
7- مطروح نقطة وحيدة
8-الشرطة بلا نقاط
9- م.شباب برج العرب بلانقاط

أخبار تهمك

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ 43 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ ساعة و 11 دقيقة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

05:00 م

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض