إعلامية بعد شفائها من كورونا: "تجربة مؤلمة وكنت حاسة أني هموت"

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الإعلامية ياسمين سعيد، تفاصيل اصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تجربة مؤلمة، متابعة: "كنت متخوفة وحاسة أني هموت".

وأشارت "ياسمين"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الألم كان لا يحتل في بداية الإصابة، لافتة إلى أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت أغلبها في الجهاز الهضمي، مشددة على رورة من يشعر بأي عرض أن يعزل نفسه، ويتأكد من إصابته.

وأضافت، "أرجوكم اللي يصيبه أي عرض من أعراض البلد يلتزم العزل فورا حفاظا على سلامته وسلامة من حوله"، مشددة على أهمية ارتداء الكمامة، واتباع اجراءات النظافة الشخصية.

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