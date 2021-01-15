تشييع جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم إثر سقوط مصعد داخل مصنع بالشرقية

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شيع أهالي فاقوس بمحافظة الشرقية جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم إثر سقوط مصعد داخل مصنع ملابس بقرية الفدادنة التابعة للمركز.



وكانت نيابة مركز فاقوس بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية قررت التصريح بدفن جثامين العمال الثلاثة بعد إجراء المعاينة اللازمة كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة. وطلبت سرعة تحريات المباحث.



وجرى تسليم الجثث لأسرهم لتشيعهم في محل إقامته بقرى " "البيروم والسماعنة والتمارزة".



وكان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، تلقى إخطارًا يفيد بورد بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس، بسقوط مصعد من الطابق الرابع في مصنع ملابس بقرية "الفدادنة"، دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وذلك إثر انقطاع السلك "الواير" الخاص بالمصعد.



وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل جثث الضحايا إلى مستشفى فاقوس المركزي، حيث تم التحفظ عليهم في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفي السياق نفسه شكل مجلس مدينة فاقوس برئاسة عبادة محمد رئيس المجلس لجنة هندسية وفنية لمعاينة المبنى. وتم معاينة المبنى لبيان مدى توافر الاشتراطات الهندسية والانشائية والفنية وكذلك التصاريح اللازمة لإقامة المبنى والمصعد.

