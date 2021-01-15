عاجل.. ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة إيبار

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلان إصابة أحد نجومه خلال مباراة إشبيلية الماضية لحساب مباريات الدوري الاسباني.


وعانى ماريو هيرموسو من إصابة في الكاحل خلال الموقعة التي خاضها فريقه ضد إشبيلية الثلاثاء الماضي وحسمها بهدفين مقابل لا شيء ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الليجا.


ونشر الفريق المدريدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية خلال اليومين الماضيين للوقوف على إصابته.

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