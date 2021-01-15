باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف


طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بغلق ملف الاحتراف الخارجي بعد فشل مفاوضات سانت إتيان الفرنسي.

باتشيكو يعقد اجتماع طارئ مع مصطفى محمد

عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض حيث طالبه بالتركيز مع الفريق وغلق ملف الاحتراف مؤقتاً لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية.

وأكد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمصطفى محمد أنه يستحق الانضمام لأقوى الدوريات الأوروبية وليس الدورى الفرنسى، بعدما تلقى عرضاً من سانت إتيان.

وكانت مفاوضات سانت إتيان مع مسؤولي الزمالك قد توقفت بعد رفض مسؤولي الأبيض تقسيط قيمة رحيل مصطفى محمد إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 15 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ ساعة و 14 دقيقة

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

05:00 م

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض