باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي









طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بغلق ملف الاحتراف الخارجي بعد فشل مفاوضات سانت إتيان الفرنسي.





باتشيكو يعقد اجتماع طارئ مع مصطفى محمد





عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض حيث طالبه بالتركيز مع الفريق وغلق ملف الاحتراف مؤقتاً لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية.





وأكد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمصطفى محمد أنه يستحق الانضمام لأقوى الدوريات الأوروبية وليس الدورى الفرنسى، بعدما تلقى عرضاً من سانت إتيان.





وكانت مفاوضات سانت إتيان مع مسؤولي الزمالك قد توقفت بعد رفض مسؤولي الأبيض تقسيط قيمة رحيل مصطفى محمد إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.