الزمالك يستأنف تدريباته وباتشيكو يجتمع باللاعبين

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد زكي


استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري البورسعيدي.

وحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجه خلالها الشكر لكل اللاعبين على الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق بالمباريات الماضية ببطولة الدوري.

وطلب باتشيكو من اللاعبين بذل أقصى جهد لديهم من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن كل لاعب لديه فرصة للتواجد في التشكيل الأساسي بشرط الاجتهاد، والتركيز في التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

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