آيتن عامر تتعاقد على بطولة "كوفيد 25" أمام يوسف الشريف

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تشارك الفنانة آيتن عامر، مع النجم يوسف الشريف، في بطولة المسلسل الرمضاني "كوفيد 25".



مسلسل "كوفيد 25" تأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وهو يتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني مش شهر رمضان المقبل.



وتشارك الفنانة آيتن عامر أيضا في مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.