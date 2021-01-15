كشف غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل ببنها

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كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل ببنها.



تبين أن المتهم ابن خفير العمارة، الذى استغل عدم تواجد مالكة الشقة وإقامتها مع نجلتها وقام بإتمام جريمته، وسرق المجوهرات بمساعدة صديقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها ببلاغ من "ف.ك.ع" 74 عامًا، ربة منزل، ومقيمة شارع العقاد دائرة القسم، بأنها تركت منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها، وعقب عودتها اكتشفت سرقة "سلسلة ذهبية بها دلاية– 2 غويشة ذهبية – 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس - جنيه ذهب - ساعة ذهب من داخل الشقة".



انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الخامس، ووجود أثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "ع.ج.م" 23 عامًا، عاطل، ومقيم الشموت دائرة مركز بنها، وصديقه "ط.ا.ط " 20 عامًا، عاطل، ومقيم ذات العنوان.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول استغلاله لطبيعة عمل والده كحارس للعقار، وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام، فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة، وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة، استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات، وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.



وقاما بالتصرف في المشغولات الذهبية التي جرى سرقتها لـ"م.ا.م" 32 عامًا، عامل بمطعم ومقيم الشموت دائرة مركز بنها للتصرف فيها، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وجرى ضبط على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.