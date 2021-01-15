عورة النقاب

استاذة نيفين ..

مش عارف هتصدقينى ولا لا انا شاب ملتزم ملتحي للاسف وقعت فى الحرام مع اختى المتزوجة وسببت عقدة لى

لى اخت متزوجة وعايشة فى قرية تزوجت رجل متشدد ولبسها النقاب وانجبت منه 3 اولاد صغار وسافر لظروف عمله.. ولانها بتعيش مع اسرته الملتزمة وكل اللى في البيت منقبات ده غير نص ستات القرية منقبات فحكموا انها لن تخرج من منزلها طول ما جوزها فى مش موجود حسب تفسيرهم وطبعا لازم حد من محارمها يقوم برعايتها وقضاء مصالحها كل ده عادى

امى طلبت المبيت مع اختى لمساعدتها فى تربية اولادها المشكلة ان اكتشفت ان اختى للاسف تجلس شبه عاريه فى شقتها قمصان نوم ساخنة ولا تلبس هدوم داخليه وكم تقعد مع اهل جوزها وهى لابسه نقابها وعبايتها حسب كلمتها قالت انها بتشعر بحريتها جو بيتها المحرومه من الخروج الا معايا وانها بتعوض حبسها جو منزلها بلبسها العارى

لحد ما يوم نمت وصحيت لقيت اختى نايمة جنبى عارية تماما كما ولدتها امها وبدأت التحرش بي لم اتحمل الشهوة واغراء اختى وعاشرتها اربع مرات فى ليلة واحدة وكانت اول مرة امارس الجنس وكنت زى المسحور وللاسف مع اختى واول مرة اشوف جسم واحدة ست بكل تفاصيله

بعدين كلمتنى وصممت ازورها تانى واعترفت انها مسجونة داخل سجن اسمه بيتها وانها بتمارس العادة السرية يوميا وتقعد عريانة زى باقى سلايفها وان شهوتهم عالية جدا وجو بيتهم عريانين واعتذرت عن اللى عملته وانه مش هيحصل تانى

انا كرهت كل الستات لما الاقى المنقبات جوه بيتهم بيعملوا كده امال غير المنقبات بيعملوا ايه لما اختى المتربية تنام مع اخوها امال لو اتجوزت واحدة اضمن منين انها محترمة

انا حلقت دقنى وبطلت اصلى واعيش فى حيرة اعمل ايه





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





صباح الخير السيد الفاضل عفوا للتأخير بالرد ..

في البداية اود ان أخبرك أمرًا شديد الاهمية وهو ان كل اشكال العبادة ليس لها اي صلة بما حدث معك .. امضي في طريق العبادة كما هو .. فالله خلقنا بفجور انفسنا وتقواها ام ماذا ؟ اذن لأصل الموضوع اهمية في وجوده .. والسقوط كمفهوم في الدنيا طبيعي ان يأتي معه قيام .. والذهاب يعني ان هناك رجوع ومن رحمة الله علينا انه جعل لنا منفذا للرجوع والتوبة والاستغفار وهكذا .. .. دعني اجتهد لتوجيهك للاتجاه الذي اعتقد انه سيصبح الافضل لوضعك الحالي .. مبدئيا كل انواع زنا المحارم كما استشرت طبيب نفسي انه يندرج تحت عنوان إضطراب في الشخصية نتيجة موقف او منظر او جملة حدثت من فترة زمنية بعيده .. هذا الموقف له علاقة بشكل علاقتك باختك كمثال انكما وانتم صغار كانت غرفة النوم مشتركة أو انك شاهدت الوالدين وهما يمارسان علاقتهما الخاصة بالخطأ او قد تم توجيه جمله بعينها لك وتركت أثرا ما .. الخ من الامثلة .. هذه النوعية من المواقف تترك أثرا يمتد سنوات عمر الانسان وربما لا يكتشفها ايضا .. ومن حسن حظك ان ما حدث بينك واختك سيكون اول الطريق للإستبصار لموقفك النفسي لتأخذ خطوة الى الامام وتبدا رحلة الاستكشاف ليحدث ما يسمى بالوعي النفسي .. هنا عقلك الباطن يبدا في التأهب ليستقبل منك معلومات جديدة في تصحيح المفاهيم التي تم خلطها على مدار عمرك .. فأنت اليوم تقول كيف لك ان تثق بإنسانية للزواج منها وأختك بنت العائلة المهذبة فعلت هذا ؟! وتستبق الاحداث وتقوم بإتهام الاخريات جميعهن وانت لست متأكد .. هنا انت بحالة اسقاط تسقط ما بداخلك من الم الموقف بان تتهم كل البشرية بالفسوق وبالمناسبة هذا يزيد من المك ولن يشارك في الحل .. عموما .. انت اليوم يمكنك الابتعاد مسافة واضحة في تعاملاتك مع اختك وان اضطرتك الظروف لان تراعي مصالحها اذن لابد من شكل معين ستقوم بإلزام نفسك به وهو التزاور كمثال دون المبيت في نفس البيت .. لكن الحل القاطع ان اردت بنفسك واختك خيرا .. ان تذهب الى طبيب معالج نفسي او دكتور طب نفسي وان لم تجد ارسل لي وسأرشدك على احد محل ثقة مهنيا .. لابد وان تبدا رحلتك وقبولك للفكرة واعترافك بثقافة زيارة معالج ستسرع من انقاذك وتيسير لك الطريق الصحيح في اتجاه الفهم الحقيقي لما وقعت فيه بالاضافة الى مساعدة المتخصص في اخراجك تماما من المأزق النفسي الذي غالبا سيتراكم ان وقفت ثابتا مكانك دون اجراء .. ارجوك توجه وفورا الى متخصص والله وحده من سيقوم بمساعدتك ولا تظن بالله الا الخير حتى وانت تغضبه فالله الرحمن الرحيم لا تنسى ابدا .. عفوا سيدي على الاطالة لكن كان لابد من توضيح بعض الامور .. تحياتي ولك مني كل الامنيات بالتوفيق

عورة النقاب