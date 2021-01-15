هالة صدقي تستمتع مع أولادها في رحلة سفاري

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شاركت الفنانة هالة صدقي فيديو لها جمعها بأبنائها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صدقي" في الفيديو أثناء استمتاعها مع أولادها في رحلة سفاري بين الجبال، وكتبت تعليقا قائله: " صباح الشقاوه، سفاري في الجبل، شقاوه شقاوه".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، حيث شاركت بإحدى حكايات المسلسل وحققت نجاحا كبيرا.



والجدير بالذكر أن "صدقي" شاركت مؤخرا أيضا قي مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد وهو من إخراج محمود كريم.