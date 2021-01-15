محاولة انتحار حلاق في الدقهلية رفض والده زواجه بايطالية

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اقدم حلاق بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، على الانتحار بطعن نفسه بسكين فى البطن وخروج الأمعاء الدقيقة، واصاب نفسه بجروح بالذقن والرسخ الأيمن وذلك بعد مشاداة بينة ووالده لرغبتة فى السفر الى دولة ايطاليا والزواج من احدي الفتيات التى تربطه بها علاقة عاطفية بها خلال عملة بمدينة شرم الشيخ ورفض والدة لذلك.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء صطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي شربين العام لمركز شرطة شربين، بوصول"أحمد.ر.م.إ"،23 سنة، حلاق ومقيم قرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصاب بجرح نافذ بالبطن والفخذين والذقن والرسخ الأيسر.



انتقل ضباط وحدة المباحث الى المستشفي، وبالفحص تبين قيام المصاب بإحداث اصابتة بنفسة باله حادة سكين على إثر حدوث مشاداة كلامية مع والدة لرعبتة السفر الى ايطاليا والارتباط بفتاه تعرف عليها أبان عملة بمدينة شرم الشيخ ورفض والده.



وبمواجهة المصاب أقر بذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 828 لسنة 2021 جنح مركز شربين وجاري العرض علي النيابة العامة.