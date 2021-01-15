مصر للطيران: تخفيضات 20% على تذاكر رحلاتها الجوية إلى قطر

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:25 م
مارينا بشارة
كشفت شركة مصر للطيران اليوم عن طرح تخفيض 20 % على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير 2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.

وأعلنت الشركة عن ضوابط السفر إلى دولة قطر عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com والتي تتطلب ضرورة تحميل تطبيق "احتراز – EHTERAZ" قبل السفر وملأ البيانات المطلوبة.. وجاءت التفاصيل الكاملة حول الضوابط

وقد أعلنت مصر للطيران، في وقت سابق بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، حيث من المقرر أن تٌسير رحلاتها اليومية رقم MS935 MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة. 

 ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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