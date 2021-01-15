نجم أتلتيك بلباو يتمنى غياب ميسي في نهائي السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعرب إنييجو مارتينيز نجم أتلتيك بلباو عقب الفوز على ريال مدريد في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني أنه يتمنى غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عن مواجهة النهائي من البطولة المحلية يوم الأحد المقبل.

وقال مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة :" ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير، عانينا أمامه على أرضنا في الدوري الإسباني، نتمنى ألا يتمكن ميسي من اللحاق بالمباراة وبذلك سيكون لدينا المزيد من البدائل".

وأضاف:"فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد".
واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً:"بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول إلى نهائي السوبر الإسباني".

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