مصرع طفل غرقا في ترعة بالدقهلية



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لمركز لشرطة المنصورة من كلا من الشحات رمضان موسى رمضان 63 سنة بالمعاش وزوجة نجله فاطمة بدير على المتولى 40 سنة ربة منزل، ويقيمان قرية " برق العز " دائرة المركز.



وأبلغ بأنه أثناء قيام حفيد الأول ونجل الثانية رمضان ميد الشحات موسى 7 سنوات تلميذ - باللهو أمام المنزل

سقط بمياة ترعة " الوهيبة " المارة أمام القرية، مما أدى إلى وفاته غرقا وتم إنتشال جثمانه بمعرفة الأهالى ونقله إلى المنزل، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف بأن والد المتوفى بعمله بمدينة القاهرة.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سيب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية،



وتحرر عن ذلك المحضر برقم ٢٠٢١٥٩٠ إدارى مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة الوهيبة المارة أمام قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.