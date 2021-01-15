رقم مونديالي (2).. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش هدافي كأس العالم

تستضيف دولة قطر النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أندية (الأهلي المصري - بايرن ميونيخ الألماني - أولسان هيونداي الكوري - تيجريس أونال المكسيكي - الدحيل القطري - بطل أمريكا الجنوبية)، وذلك بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في سلسلة حلقات متتالية أبرز الأرقام القياسية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية:-





ونسلط في حلقة اليوم الجمعة، من سلسلة "رقم مونديالي" الضوء على واحد من الأرقام القياسية للبطولة العالمية والمسجل باسم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، ويتمثل في كونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.





وجاءت أهداف كريستيانو رونالدو الـ7 خلال 8 مباريات خاضها في بطولة كأس العالم مع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نسخ البطولة أعوام 2008، 2014، 2016، 2017، وتوج اللاعب البرتغالي بلقب البطولة العالمية 4 مرات طوال تاريخه.





بينما يأتي الويلزي جاريث بيل في المرتبة الثانية بقائمة هدافي المونديال برصيد 6 أهداف، ويليه الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله السابق بالفريق الكتالوني لويس سواريز في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين وسجل كل منهما 5 أهداف.





ويحتل الثنائي البرازيلي دينيلسون، والمصري محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.