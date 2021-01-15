راغب علامة يستعيد ذكريات طفولته بهذه الصورة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد الفنان راغب علامة ذكريات الماضي، من خلال مشاركته صورة له من الطفولة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "علامة" تعليقا على الصورة قائلا: "بين الماضي والحاضر" وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه.

يذكر أن راغب علامة، نشر فيديو مؤخرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعبر فيه عن انتظاره لوصول لقاح كورونا قائلا: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح،لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه

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