مؤشر بورصة النيل يرتفع 0.70% خلال تعاملات الأسبوع الماضي





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1062.28 نقطة





سجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 8.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.2 مليون ورقة منفذة على 1138 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.85% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.15%.



