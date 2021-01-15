مؤشر بورصة النيل يرتفع 0.70% خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الجمعة 15/يناير/2021 - 05:15 م
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1062.28 نقطة
سجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 8.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.2 مليون ورقة منفذة على 1138 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.85% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.15%.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11453.43 نقطة، في ثاني أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 2254.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.08% مغلقًا عند مستوى 3252.8 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 13886.97 نقطة