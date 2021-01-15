موسيماني يركز علي الجانب الخططي في مران الأهلي

قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح لاعبي الفريق وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.









وشهد مران اليوم التركيز على الجانب الخططي؛ استعدادا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية.









ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت عقب خوض المران الأخير؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس.



