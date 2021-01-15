رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تأجيل إنتخابات الرئاسة التي كان مقرراً لها يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري لإختيار رئيس جديد.


وفي بيان رسمي أكد الفريق أنه جرى إجتماع مع الحكومة الكتالونية من أجل مناقشة إجراء الإنتخابات الرئاسية ومجلس الإدارة في الموعد المحدد على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.


إلى أن الجميع إستقر على إستحالة إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد بسبب قيود التنقل التي تم فرضها من الحكومة لذلك يجب تأجيل موعد الإنتخابات.

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