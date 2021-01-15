حصاد البورصة .. قيم التداول تقفز الي 23.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إنتعشت  قيمة التداول بالبورصة المصرية  خلال الأسبوع الماضي ، مع دخول مؤسسى مدعوم  بحالة من التفاؤل مدفوعة بإرتفاع النفط و تراجع الدولار مع أنباء الإستحواذات و التقسيم و ترقب طروحات شركات الخدمة الوطنية التى ستحدث طفرة إيجابية بجذب شرائح جديدة من المستثمرين

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيم التداول قد ارتفعت إلى 23.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي ، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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