السكة الحديد يخطف تعادل مثير أمام سرس الليان بالقسم الثاني



دخل فريق سرس الليان اللقاء بتشكيل من : احمد رزق، محمود حربى، نادر النويهى، حلمي احمد، سيد منير، محمود شيخه، احمد طلعت، أحمد مصطفى بديوى،احمد عصام شيكو،محمد تريكه، أحمد عبد الله ريعه.



وتواجد في البدلاء محمد عصام ديدا، محمد سعيد مشري، محمد صلاح، أحمد ناصر، محمد عبد الرحمن عنبة، أحمد إبراهيم، مصطفى فضل، خالد علي بيبو.



بينما ضم فريق السكة تشكيل ضم ابراهيم شعللها،حازم شعيب،اسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود،امير حجازي، فتحي مجدى،

عبدالله بيكا، محمود كشلط، محمد رمزي، محمد احمد العربي.



وتواجد في البدلاء : اسلام سليمان، عبد العليم السيد، أحمد ربيع،كونى امادرو، محمد عبد الرحمن ريعو، اسلام طه.



انتهى الشوط الأول بتقدم سرس بهدف سجله حلمى احمد من ركلة جزاء فى الدقيقة 42 .





وتعادل فتحي مجدى للسكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة المثيرة.



وأدار المباراة الحكم مصطفى مدحت حكم ساحة وعاونه عبد العال مهدي مساعد أول ومحمد الرمادى مساعد ثانى وعبد الحميد على حكم رابع

ورضا زرير مراقب مسابقات، ومحمد البرقي مراقب الحكام.



التعادل رفع رصيد سرس الليان إلى النقطة 12 محتلا المركز الثامن ووصل رصيد السكة إلى النقطة 8 محتلا المركز الثاني عشر.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم سرس الليان مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي سرس الليان في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني.