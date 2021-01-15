تعرف على فضل قراءة سورة الكهف ووقت الدعاء يوم الجمعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:53 م
سورة الكهف
سورة الكهف
يحل علينا اليوم الجمعة الموافق 2 جماد الآخر 1441 هجريًا، ويعتبر هذه اليوم مقدسًا للمسلمين في كل أسسبوع، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، فضل قراءة سورة الكهف ووقت الدعاء يوم الجمعة


فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

جاءت أحاديث كثيرة عن فضل قراءة سورة الكهف، خصوصا يوم الجمعة، خيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين } - صحيح الجامع.

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف . عصم من الدجال رواه مسلم

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضًا.

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض

عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين أخرجه الحاكم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف والدعاء يوم الجمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق جمعة، إن بعض الفقهاء قد أكدوا بأن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو ما بين صباح يوم الجمعة وحتى غروب شمس هذا اليوم، وفي روايات أخرى ولكنها ضعيفة، فإنه من الممكن أن تقرأ طيلة يوم الجمعة حتي في الليل، مشددًا على كون يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلم أن يستغل هذا اليوم في الدعاء والعبادة والمداومة عليهما على مدار اليوم بأكلمه.

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