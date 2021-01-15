القبض علي "يمني" الجنسية بحوزته مواد مخدرات في الدقهلية

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع مباحث نبروه من إلقاء القبض علي يمني الجنسية لحيازته وترويجه المواد المخدرة



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلبة يفيد بضبط المدعو حسين م س غ ۲۹ سنة يمني الجنسية، ويحمل جواز سفر ومقيم منطقة" الحي المتميز مدينة 6 اكتوبر - القاهرة "حال قيادته السيارة رقم " ق اع - 7254 ملاكي" ببندر نبروه، وبحوزته ( كمية من مخدر الشابو وزنت حوالي 100 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي ۱۰۰۰ جنيها ).



وبمواجهة المتهم إعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه والسيارة مستاجرة من المدعو مصطفي امام هاشم امام - المقيم شارع " خليل - ارض الصوالحه " شبرا الخيمة. القليوبية.



وبالعرض على النيابة العامة قررت نيابة طلخا في محافظة الدقهلية حبس شاب يمني الجنسية أربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني بتهمة الإتجار في المواد المخدرة





وتضمن قرار النيابة إستمرار التحفظ على السيارة لحين صدور قرار أخر بشأنها في واقعة المحضر رقم ۲۰۲۱۳۳۹ جنح مركز نبروه بشان



