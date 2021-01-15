تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق فى مونديال الأندية، والذى يقام فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل.





واستقر موسيماني على قائمة الاهلى التى ينوى إرسالها للفيفا، قبل يوم الجمعة المقبل، والتى تتكون من 23 لاعبًا وهم:





حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير





خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام.





خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى وأكرم توفيق ومحمد مجدى قفشه ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي.





خط الهجوم: محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.





ووضع موسيماني كل من سعد سمير وصلاح محسن ومحمود وحيد فى القائمة الاحتياطية بجانب الصاعد حمزه علاء حارس المرمى، والذى قد يكون لأى منهم دور فى حال تعرض أى من لاعبي القائمة النهائية للإصابة.





وتشهد قائمة الاهلى فى المونديال غياب الثنائى ناصر ماهر للاصابة، وكريم نيدفيد للتأهيل بجانب الأنجولي جيرالدو دا كوستا الذى تم وضعه فى قائمة الانتظار بالفريق.