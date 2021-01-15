المركزي الصيني يتعهد بتقديم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
قال تشن يولو نائب محافظ البنك المركزي الصيني، إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021.

وأضاف تشن في مؤتمر صحفي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافا وملائمة هذا العام، وأن البنك سيعطي الأولوية للاستقرار ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.

وكانت تقارير عالمية ذكرت، أن المركزي الصيني سحب سيولة مالية من النظام المصرفي للمرة الأولى في 6 أشهر بعدما دفعت السيولة الزائدة تكلفة الاقتراض بين البنوك إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وعرض بنك الشعب الصيني على المقرضين الجمعة 500 مليار يوان (77 مليار دولار) فقط من القروض متوسطة الأجل ما يؤدي إلى سحب 40.5 مليار يوان (6.26 مليار دولار) من النظام المالي عن يناير.

وتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي السيولة التي يضخها المركزي الصيني مستوى 230 مليار يوان.

وتشير تلك الخطوة إلى أن التيسير النقدي لدى بنك الشعب الصيني خلال الفترة الماضية قد ينتهي، إذ أسهمت تلك السياسات في تحسن معنويات سوق الائتمان والسندات الحكومية في الصين.

فيما أبقى البنك المركزي الصيني على معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند مستوى 2.95%

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