"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف تامر حسين عن أول تجربة غناء للفنانة آيتن عامر وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وكتب "حسين" قائلا: "مرة الملحن الكبير الأستاذ وليد سعد بعتلى أغنية لينا بصوت مطربة جديدة بيقولى ايه رأيك ؟ قولتله بتغنى حلو جدًا مين دى ؟ وتطلع اللى بتغنى صديقتى الجميلة أيتن عامر وكانت بتخبى علينا انها بتغنى الحان تقيله زى دى ربنا يوفقك يا تونه".

وتابع قائلا: "واستنوا قريبًا ( بناقِص ياللا ) كلماتى الحان الأستاذ وليد سعد وتوزيع العبقرى أحمد ابراهيم وهندسة صوت م ياسر أنور وإخراج الكليب صديقتنا المخرجة الرائعة بتول عرفه...بالتوفيق".
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)
"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايتن عامر الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 23 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

فوز بورتو والقناة ومنتخب السويس وخسارة النصر بالقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ أقل من ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعة و نصف

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد السبكي: كريم فهمي يكتب فيلم جديد لم نستقر على أبطاله

خالد منيب يشكر تامر حسني ويحتفل بتخطي أغنية " ناويلي على ايه "..1.3 مليون مشاهدة

في الذكرى الـ 8 لوفاته.. ابنة عامر منيب تطرح أول أغانيها بديو مؤثر يجمعها بوالدها

وفاء عامر لشقيقتها آيتن: لازم تاخدي إسبرين دمك لزج.. والأخيرة: أنا سكر

أيتن عامر تضع جمهورها في حيرة حول مشروعها الفني القادم

"كل سنة وانتِ في سعادة وهنا".. بكلمات مليئة بالحب وفاء عامر تُهنئ شقيقتها آيتن بعيد ميلادها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

05:00 م

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

05:00 م

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض