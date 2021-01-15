"بناقص ياللا".. آيتن عامر في أول تجربة غنائية لها(صور)

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كشف تامر حسين عن أول تجربة غناء للفنانة آيتن عامر وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب "حسين" قائلا: "مرة الملحن الكبير الأستاذ وليد سعد بعتلى أغنية لينا بصوت مطربة جديدة بيقولى ايه رأيك ؟ قولتله بتغنى حلو جدًا مين دى ؟ وتطلع اللى بتغنى صديقتى الجميلة أيتن عامر وكانت بتخبى علينا انها بتغنى الحان تقيله زى دى ربنا يوفقك يا تونه".



وتابع قائلا: "واستنوا قريبًا ( بناقِص ياللا ) كلماتى الحان الأستاذ وليد سعد وتوزيع العبقرى أحمد ابراهيم وهندسة صوت م ياسر أنور وإخراج الكليب صديقتنا المخرجة الرائعة بتول عرفه...بالتوفيق".