بثاني أسبوع من يناير 2021 ..البورصة تربح 17.7 مليار جنيه وسط إنتعاش بالتداولات

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثاني من يناير 2021 ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وسط إنتعاش بقيم التداولات وارتفاع سهم التجاري الدولي والذي حظي بنسب ارتفاع معتدلة بعد الإتجاه الشرائي الذي سيطر علي المستثمرين الأجانب وحالة التفاؤل بالأسواق وبالتزامن مع إنعقاد أول جلسة للنواب لعام 2021 مما عبر ذلك عن إستقرار البلاد وحسن السيطرة عليها رغم ظروف انتشار الموجة الثانية من كورونا .









وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 17.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 677.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%،





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11453.43 نقطة، في ثاني أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 2254.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.08% مغلقًا عند مستوى 3252.8 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 13886.97 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1062.28 نقطة.













وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 23.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي ، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.









وسجلت قيمة التداول ببورصة النيل حوالي 8.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.2 مليون ورقة منفذة على 1138 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.85% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.15%.







