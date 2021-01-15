بثاني أسبوع من يناير 2021 ..البورصة تربح 17.7 مليار جنيه وسط إنتعاش بالتداولات

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:20 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي  هو الأسبوع الثاني من يناير 2021 ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وسط إنتعاش بقيم التداولات وارتفاع سهم التجاري الدولي والذي حظي بنسب ارتفاع معتدلة بعد الإتجاه الشرائي الذي سيطر علي المستثمرين الأجانب وحالة التفاؤل بالأسواق وبالتزامن مع إنعقاد أول جلسة للنواب لعام 2021 مما عبر ذلك عن إستقرار البلاد وحسن السيطرة عليها رغم ظروف انتشار الموجة الثانية من كورونا .


وربح  رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 17.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 677.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%،

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11453.43 نقطة، في ثاني أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 2254.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.08% مغلقًا عند مستوى 3252.8 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 13886.97 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1062.28 نقطة.



وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 23.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي ، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.


وسجلت  قيمة التداول ببورصة النيل حوالي  8.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 24.2 مليون ورقة منفذة على 1138 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.85% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.15%.


وسجلت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب صافي  488 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعات ملحوظة في مؤشرات السوق فيما إتجهت تعاملات المستثمرين إلى الشراء بصافي قدره 387.6 مليون جنيه.

وأشارالتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  أن العرب اتجهوا نحو الشراء بحوالي 100.3 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.

أخبار تهمك

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ 19 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 22 ساعة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعة الا ربع

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 18 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يهزم المقاولون العرب بالثلاثة في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

04:02 م

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض