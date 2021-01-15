خمس حكام مصريين يشاركون فى تصفيات أمم أفريقيا للشباب
الجمعة 15/يناير/2021 - 04:26 م
اسلام عودة
غادر مطار القاهرة صباح اليوم 5 حكام مصريين متوجهين إلى الجزائر للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا للشباب .
وتضم قائمة الحكام المصريين الذين توجهوا للجزائر كلا من ابراهيم نور الدين ، أمين عمر ، أحمد حسام طه ، هانى عبد الفتاح ، السكندرية شاهندة المغربى .
وتقام التصفيات على الملاعب الجزائرية فى الفترة من 15 إلى 29 يناير وهى التصفيات المؤهلة لكان 2021 بالمغرب .
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