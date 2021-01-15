البرلمان يعقد أولى جلساته وتراجع إصابات بكورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 9 يناير، وحتى اليوم الجمعة 15 يناير 2021.









إقامة دورات مياه عمومية مجانية في مدينة 6 أكتوبر



قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.



وأضاف الشربينى أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيرًا إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات علي المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي علي دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ24 ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.











السيسي يتابع الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضى، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين.



تناول الاجتماع متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.



واطلع الرئيس على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.



ووجه الرئيس بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس انشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددا على أهمية اشتراك جميع السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.



وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء، اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك إجمالي عدد التجمعات ومساحاتها والتوزيع السكاني المقترح وتكلفة البناء والمصادر التمويلية، وتوفير مياه الري للزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة، حيث تم عرض نتائج الحوار المجتمعي الذي تم في هذا الصدد مع الأهالي والمواطنين في شمال وجنوب سيناء للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، بحيث يتم التركيز على الأنشطة التنموية التي تناسب كل تجمع وفقًا للتوزيع الجغرافي والمميزات النسبية التي يتمتع بها.



ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزية سيناء من مختلف الجوانب، عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات، وكذا تعيين هيكل إداري مسئول في كل تجمع، إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقا لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.



كما اطلع الرئيس أيضا على سير العمل في أعمال تغذية المياه للتجمعات التنموية في وسط وشمال سيناء، وزراعة حوالي 500 ألف فدان من خلال نقل المياه من مصرف بحر البقر إلى الأراضي المستهدف زراعتها، حيث تابع الخطوات التنفيذية من قبل جميع الجهات المعنية، ووجه بضمان أن تكون تلك التجمعات مكتملة الأركان والخدمات، مع تزويدها بكيانات إدارية خاصة بالجهات الحكومية الخدمية لتسهيل التعامل مع المواطنين.













تركيب أنبوبة تغذية معدية لطفل بمنظومة التأمين الشامل



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى التضامن، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من تركيب أنبوبة تغذية معدية، وذلك لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات وذلك لأول مرة بالمحافظة.



وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان يوم الإثنين الماضي، إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها داخل محافظة بورسعيد بشكل عام وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل خاص، حيث يعتبر نجاح هذه العملية استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تتم داخل غرف عمليات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.



وأوضح البيان أنه تم تركيب أنبوبة التغذية المعدية للطفل من خلال منظار المعدة وبدون جراحة، وأضافت أن الطفل البالغ من العمر 7سنوات دخل المستشفى إثر حادث شديد أدى إلى نزيف بالمخ مما استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعي لفترة طويلة، وبعد فشل التغذية من خلال أنبوب الأنف مع استمرار القيء وارتجاع الطعام، تم توفير أنبوبة التغذية المعدية فورًا بمعرفة فريق الإمداد المركزي بالهيئة وبالتعاون مع فريق الإمداد بالمستشفى، فيما تم تركيب أنبوب التغذية بنجاح وبشكل عاجل وسريع إنقاذًا لحياة الطفل، لافتة إلى أن الحالة الصحية للطفل مستقرة، ويخضع الآن للملاحظة بمستشفى السلام بورسعيد.

















السيسي يلتقي وزير خارجية فرنسا



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضى، جان إيف لودريان، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.



وشهد اللقاء، متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط والقارة الإفريقية.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا في هذا الصدد، لا سيما في ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين.



كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب لودريان عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي بات محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره، وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.



كما تم التباحث أيضا بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خصوصا في منطقة الساحل الإفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة فى مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك خصوصا بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا.













انخفاض معدل الإصابة بكورونا



كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الإثنين الماضى، عن مستجدات جائحة كورونا، والموقف الحالى لها فى مصر.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان على انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثانى من شهر يناير الحالى، وانخفاض حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، وانخفاض المتوسط اليومى لحالات الحجز فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، وانخفاض المتوسط اليومى لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%، وزيادة المتوسط اليومى لحالات الشفاء بنسبة 5%، وانخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.



كما أكدت وزيرة الصحة والسكان على استقرار الوضع فيما يخص توافر الأكسجين، حيث تم الاعتماد على تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أى تحديات، إذ إن البروتوكول العلاجى المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات فى الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة، وزيادة تدفق الأكسجين فى المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبى بعد توقفها ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين، مشيرة إلى استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم إدراج جميع المحافظات تباعًا فور زيادة توريدات أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم.





















السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الجلود بالروبيكي



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خصوصا الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.



ووجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي، ولتصبح نموذجًا للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتساهم بفعالية في جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محليا، وذلك في إطار جهود الدولة ذات الصلة.



كما وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أية متطلبات إنشائية أو تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة الروبيكي، وكذلك إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا.











البرلمان يعقد أولى جلساته



عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية، يوم الثلاثاء الماضى، المعروفة باسم جلسة الإجراءات، والتى ترأستها فريدة الشوباشى، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا.



وبعد انتهاء رئيس الجلسة، ووكيليها، وجميع الأعضاء من أداء اليمين الدستورية، تم فتح باب الترشح على مقعد رئيس المجلس، حيث تقدم للترشح على المنصب كل من: المستشار حنفى جبالى، ومحمد صلاح أبو هميلة، وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج، ومحمد مدينة.



وأعلنت رئيسة الجلسة الإجرائية للبرلمان، فوز المستشار حنفى جبالى، برئاسة المجلس، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 587 نائبا، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 11 صوتا، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 576 صوتا، وقد حصل المستشار حنفى الجبالى على 508 أصوات، بينما حصل محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوتا، وحصل أحمد عبد الحكيم يوسف دراج على صوتين، فيما حصل محمد مدينة على 9 أصوات.



عقب ذلك، تم فتح باب الترشح على مقعدى الوكيلين، فى انتخابات داخلية خاضها 8 مرشحين، هم: سليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، وفريدة الشوباشى، وحنان عبد المنعم، ومحمد عبد العزيز، وسحر بشير مختار، ومحمد أحمد الجبلاوى.



وأعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات الوكيلين، التى فاز خلالها المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، بمنصبى وكيلى المجلس، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 نائبا، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة صوت واحد، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 580 صوتا، وقد حصل سليمان وهدان على 125 صوتا، وحصل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم على 485 صوتا، وحصل محمد أبو العينين على 412 صوتا، وحصلت فريدة الشوباشى على 71 صوتا، وحصلت حنان عبد المنعم عوض على 6 أصوات، وحصل محمد عبد العزيز على 45 صوتا، وحصلت سحر بشير معتوق على 5 أصوات، وحصل محمد أحمد الجبلاوى على 11 صوتا.













السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1500 قرية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة.



ووجه الرئيس بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزا.



كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.



كمات شهد الاجتماع استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية جميع الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.











أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب



أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب رسمي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.



ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينًا عامًا للمجلس، بدلًا من المستشار محمود فوزي.



وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس، متمنيًا له التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.













السيسي يتابع الاتفاق النهائي لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



تناول الاجتماع استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة و15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.















السيسي يفتتح بطولة كأس العالم لليد



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأربعاء الماضي، بطولة العالم لكرة اليد، بالصالة المغطاة، فى استاد القاهرة الدولي.



وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد "رجال"، خلال الفترة من 13 يناير، حتى 31 يناير الحالى.







وفاة صفوت الشريف



فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، توفى صفوت الشريف، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، وأشهر من تولى منصب وزير الإعلام بالحكومات المصرية المتعاقبة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.



وفيما تداول البعض أنباء عن وفاة الشريف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أكد نجله فى تصريحات صحفية، أن والده توفى متأثرا بإصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم"، الذى كان يعانى منه منذ 6 سنوات، نافيا ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.







الإفراج عن 12 سائقا مصريا محتجزين في مدينة دنقلا السودانية



نجحت جهود الدولة المصرية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ومن خلال السفارة المصرية في الخرطوم ومكتب مصر في وادي حلفا، في إنهاء أزمة 12 سائقا مصريا في الولاية الشمالية في السودان، بعد احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني.



وأكدت وزارة الخارجية فى بيان لها، أمس الخميس، أن السائقين المصريين عادوا إلى أرض الوطن بصحبة شاحناتهم.



وكان مكتب مصر في وادي حلفا قد أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين والعمل على إطلاق سراحهم، كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري.