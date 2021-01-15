مران قوي لحراس الأهلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في مران الفريق عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.


شهدت التدريبات حصول الحراس على وحدات تدريبية متنوعة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد على استاد حرس الحدود بالمكس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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