رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة وجود توأم لوالدها

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لوالدها وشقيقه وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وأوضحت "فريد شوقي" ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماي حول توأم والدها قائله: "ابويا وعمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا ان فريد شوقي له اخ توأم وده غلط".

وأضافت: "بابا اكبر اخواته يعني بابا الكبير وعمي الاخ الاصغر الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

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