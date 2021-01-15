رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة وجود توأم لوالدها

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شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لوالدها وشقيقه وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وأوضحت "فريد شوقي" ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماي حول توأم والدها قائله: "ابويا وعمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا ان فريد شوقي له اخ توأم وده غلط".



وأضافت: "بابا اكبر اخواته يعني بابا الكبير وعمي الاخ الاصغر الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".