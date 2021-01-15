القسم الثالث.. 6 مباريات فى الجولة التاسعة لمجموعة الإسكندرية تنطلق غداً

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
تنطلق  غدا السبت 6 مباريات فى الجولة التاسعة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم . 
يلتقى نهضة العامرية صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة مع مركز شباب المعمورة صاحب المركز السابع برصيد  9 نقاط فى مباراة لاتقبل القسمة على اثنين حيث أن فوز العامرية يدفع به إلى قمة المجموعة بينما فوز المعمورة يدفعه إلى المربع الذهبى . 

ويستضيف مركز شباب العبور على ملعبه فريق بدر ويحتل العبور  المركز الرابع برصيد 12 نقطة بينما يأتى بدر فى المركز السادس بفارق نقطة عن العبور . 
ويستضيف غزل كفر الدوار الذى يبلغ رصيده 6 نقاط  على ملعبه فريق حوش عيسى صاحب التسع نقاط . 
ويحل فريق رشيد ضيفاً على مركز شباب إيتاى البارود ويبلغ رصيد رشيد 6 نقاط بينما إيتاى البارود 9 نقاط . 

ويستضيف دلفى فريق مركز شباب الدلنجات ويأتى دلفى فى مؤخرة الجدول بدون برصيد وله عدد من المباريات المؤجلة بينما يأتى الدلنجات فى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط . 

ويحل فريق إسكندرية للبترول ضيفا ثقيلا على الترام وكلاهما لا يزال لديه أمل فى المنافسة حيث أن صاحب الأرض يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة بينما يأتى إسكندرية للبترول فى المركز الخامس برصيد 12 نقطة . 
وقررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية تأجيل مباراتى المجد مع مركز شباب القبارى ومياه البحيرة مع كفر بولين لمشاركة المجد ومياه البحيرة فى الدور التمهيدى لكأس مصر . 
وترتيب المجموعة كالآتى  : 
1- المجد 17 نقطة 
2- نهضة العامرية 16 نقطة 
3 _ الترام 14 نقطة 
4 - مركز شباب العبور 12 نقطة 
5 _ اسكندرية البترول 12 نقطة 
6_ بدر 11 نقطة 
7 _ مركز شباب المعمورة 9 نقاط 
8 - مركز شباب القبارى 9 القبارى 
9 - إيتاى البارود 9 نقاط 
10 - حوش عيسى 9 نقاط . 
11 - مركز شباب الدلنجات  7 نقاط 
12 - مياه البحيرة 7 نقاط 
13 - رشيد  6 نقاط 
14 - غزل كفر الدوار 6 نقاط 
15 - كفر بولين 5 نقاط 
16 - دلفى بدون رصيد .

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