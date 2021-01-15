تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يتصدر رباعي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد شريف، ووالتر بواليا، ووليد سليمان، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، حتي الآن، بعد مرور 6 جولات فقط من البطولة.


ويمتلك كهربا 4 أهداف، بينما الثلاثي المذكور أسمائهم كل منهم 3 أهداف، وهو نفس الرصيد من الأهداف، بالنسبة للثلاثي أحمد سمير جناح طلائع الجيش، ومروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، وعمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري.


ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن، وهم:
1- محمود عبدالمنعم كهربا - 4 أهداف.
2- محمد شريف مهاجم الأهلي - 3 أهداف.
3- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.
4- وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي - 3 أهداف.
5- أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش - 3 أهداف.
6- مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة - 3 أهداف.
7- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.
8- حسام حسن مهاجم سموحة - 3 أهداف.
9- إمام عاشور لاعب وسط الزمالك - 3 أهداف.
10- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين.
11- يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك - هدفين.
12- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - هدفين.
13- علي معلول ظهير أيسر الأهلي - هدفين.
14- حسين الشحات جناح الأهلي - هدفين.
15- فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي - هدفين.
16- محمد صادق صانع ألعاب الاسماعيلي - هدفين.
17- رامي صبري مدافع إنبي - هدفين.
18- عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز - هدفين.
19- رزاق سيسيه جناح الإتحاد السكندري - هدفين.
20- محمد المرسي جناح إنبي - هدفين.



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