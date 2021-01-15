ليبر: 26.1 مليار دولار ضخها المستثمرون في صناديق الأسهم خلال أسبوع

كشفت بيانات رفينيتيف ليبر، أن الأسهم العالمية تصدرت تدفقات الصناديق فى الأيام السبعة المنتهية فى 13 يناير، مدعومة بتوقعات تطبيق تدابير تحفيز أمريكية واستمرار رهانات على تعافى الاقتصاد العالمي.





وتظهر البيانات، أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 26.1 مليار دولار فى صناديق الأسهم وهى الأعلى فى أربعة أسابيع.





كما شهدت صناديق السندات ارتفاعا للتدفقات التى بلغت 22 مليار دولار مدفوعة بصعود العوائد الأمريكية.





وتظهر تحليلات شملت12641 صندوقا للأسهم، بناء على تصنيف ليبر للقطاعات، أن الصناديق التى تستثمر فى الشركات المالية استقطبت تدفقات بقيمة 3.9 مليار دولار وتلاها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذى جذب 3.6 مليار دولار.



