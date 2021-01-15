جمهير ليفربول تعول على صلاح لقهر مانشستر يونايتد

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
تعول جماهير ليفربول الإنجليزي على نجمها محمد صلاح من أجل قهر مانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمعهما يوم الأحد القادم.

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط أمام ليفربول حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، وذلك بعد 17 مباراة لكل منهما.

وفي هذا التوقيت من العام الماضي، فاز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-1 ليعزز صدارته لجدول الدوري الإنجليزي وقتها بفارق 16 نقطة، كما كانت لديه مباراة مؤجلة، كما واصل ليفربول تقدمه وانطلاقته في الدوري حتى فاز بلقب البطولة بفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

والآن، ومع الأخطاء الدفاعية التي كلفت ليفربول كثيراً، أصبح الفريق خلف مانشستر يونايتد الذي حقق الفوز في خمس من آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

ولهذا، يحتاج ليفربول إلى الفوز على ملعبه بعد غد ليعود إلى الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وفي المقابل، يحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز بعد غد لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع ليفربول علماً بأن سبعة من الانتصارات الـ11 التي حققها مانشستر يونايتد في البطولة حتى الآن بالموسم الحالي كانت خارج ملعبه.

ويفتقد ليفربول حتى الآن جهود لاعبيه فيرجيل فان دايك وجو غوميز اللذين يعانيان من الإصابة منذ فترة طويلة.

ويأمل ليفربول في أن يكون مدافعه جويل ماتيب جاهزاً للعودة إلى صفوف الفريق ليشارك فابينيو في قلب الدفاع.

وفي الوقت نفسه، يترقب مانشستر يونايتد حالة لاعبيه أنتوني مارسيال ونيمانيا ماتيتش البدنية بعد الكدمة التي تعرض لها كل منهما في مباراة الفريق الماضية أمام بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي.

ولكن مانشستر يونايتد سيكون مدعوماً بمستواه في الآونة الأخيرة.

وقال المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير: "نشعر بثقة كبيرة قبل خوض المباريات.. قدمنا نتائج جيدة بالفعل في المباريات التي خضناها خارج ملعبنا، علينا أن نثق بأنفسنا وقد فعلنا هذا حقاً، أدينا عملاً رائعاً، إنها فترة جيدة لنا".

وأضاف: "مباراة الأحد المقبل، اختبار لنا في مواجهة حامل اللقب الذي يؤدي بشكل جيد، إنه اختبار رائع لنا".
وقال الفرنسي بول بوغبا، الذي سجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في مرمى بيرنلي، إنه يتطلع لمشاهدة منافسة الفريق أمام ليفربول.

وأوضح: "ستكون مباراة جميلة للجميع.. إنها مباراة كبيرة تنتظرنا، وعلينا الاستعداد لها، علينا أن نحتفظ بهدوئنا، هذه هي اللحظة المهمة، سنرى ما سيحدث".

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