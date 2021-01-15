حملات تموينية مكبرة تسفر عن عشرات المحاضر المخالفة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بشتى الإدارات التموينية المختلفة، تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.





ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام.





وقامت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات، والتى أسفرت عن تحرير17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و ضبط 3 عبوات عصير سعة العبوة 4 لتر.





كما قامت ادارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الادارة، والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، سحب 4 عينات دقيق من المطاحن للتحليل.





ومن ناحية اخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة واشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، و التى أسفرت عن تحرير27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 20 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 11 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 3 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق، تحرير 4 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.





كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، و التى أسفرت عن تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 14 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.





وقامت ادارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير ياالإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، تحرير محضر تقليد علامات تجارية لشركات شيكولاتة، التحفظ على 146 كرتونة منتجات مقلدة، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.





وعلى صعيد أخر قامت ادارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة وإشراف الأستاذة ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة، والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لمستودع بوتاجاز للبيع بسعر أزيد، تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، تحرر محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر.





كما قامت ادارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف الأستاذ محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق تحرير 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص تحرير محضرين لمحطات تموين سيارات مخالفة و 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد





كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق تحرير محضر لبقال تموينى مخالف تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة اعدام أرز ودقيق منتهى الصلاحية



