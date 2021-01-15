



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات "we/وي" billing.te.eg





نقدم لكم متابعينا الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي لشهر يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we،حيث تمر البلاد حاليا بظروف الراهنة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في جميع أنحاء العالم ،لذلك اتاحة شركة المصرية للاتصالات فرصة والاستعلام عن فاتورة التليفون إلكتروني والدفع أون لأين ايضا ،لكي يتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وذلك كا اجراء احترازي من فيروس كورونا ،وعبرموقعنا ننشر لكم معرفة قيمة المستحقة للفاتورة التليفون المىنزلي أون لأين.





فاتورة التليفون يناير 2021

تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن صدور قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر 2021 ،وكذلك في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر” عن التليفون المنزلى لأرضي الربع سنوية، وايضا يتم صدرها كل ثلاثة شهور من الشركة ،ويتمكن عملاء الشركة المصرية للاتصالات بعد 15 يوم في الشهر ،للسداد الفاتورة في فترة الشهر التي يتم الإعلان عنها تلقائي، وحيث يتم سداد الفاتورة قبل أن تقوم الشركة بتطبيق غرامة على تأخير سداد الفاتورة، ولسداد الفاتورة، تتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا التقرير.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي للشهر يناير 2021

– يمكنكم الدخول على موقع المصرية للإتصالات ( اضغط هنا ).

– ثم الدخول عن معرفة قيمة فاتورة التلفون الأرضي.

- ثم ادخال كود المحافظة التبع لها المستعلم.

– ثم الدخول وكتابة برقم التلفون الأرضي.

– ثم الدخول ومعرفةاتورة التليفون المنزلي.



