انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وجاء انسحاب أوكلاند سيتي بسبب إجراءات الحجر الصحي في دولة نيوزلندي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي حالت دون مشاركة الفريق النيوزلندي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الفيفا أن النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم ستقام بمشاركة 6 أندية (الأهلي - بايرن ميونيخ - أولسان هيونداي - تيجريس أونال - الدحيل القطري - بطل أمريكا الجنوبية).

وتقرر أن يبدأ فريق الدحيل القطري منافسات بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني للبطولة بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي خلاف ذلك لن يحدث أي تغييرات أخرى على نظام البطولة العالمية.

انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، منح الأهلي الفرصة للاقتراب من رقم قياسي تاريخي في البطولة العالمية.

أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي لمرات المشاركة في بطولة كأس العالم بـ9 مشاركات، وبعد انسحابه من النسخة القادمة من مونديال الأندية سيتوقف رصيد مشاركاته عند هذا الرقم، ليقترب منه الأهلي والذي يستعد للمشاركة رقم 6 في تاريخه بالبطولة.

يذكر أن أفضل انجاز حققه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، كان تتويجه بالميدالية البرونزية عام 2006 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

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