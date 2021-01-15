تعرف على موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:27 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

تعرف على موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه الدفعة الخامسة لشهر يناير 2021، هناك من ينتظر خلال هذه الفترة الموعد الرسمي لصرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة  التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين الذي لا يملكون وظيفة ثابت أوة معاش شهري يكفي مطالبهم اليومية التي أصبحت تشكل عبء كبير على العمالة الغير منتظمة منذ بداية أزمة كورونا المستجد. 

وكان قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  بإمداد صرف المنحة 3 دفعات إضافة مراعتاً لظروف المواطنين لأن الدولة هدفها هو توفير حياة كريمة للأسر البسيطة لكي تعبر البلد من هذه الأزمة بأقل خسائر وضمان مستوى معيشة جيد للفئات الأكثر ستحقاقاً، نستعرض لكم في السطور التالية الموعد المتوقع لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة من المرحلة الثاني لشهر يناير 2021.

موعد صرف منحة 500 جنيه يناير 2021
تم استمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة بناءاً على تعليمات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم صرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية في شهر ديسمبر الماضي 2020 وخلال هذه الفترة يستعد الكثير من المواطنين الذين حصلوا على موافقة الصرف إستقبال رسالة التوجه لمكتب البريد للصرف التي تأتي قبل الصرف 24 ساعة فقط من رقم 2030 وأن المؤكد حدوثه ان المنحة يتم صرفها قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال باقي المبلغ الذي يوضع في حسابات المواطنين ولذلك لا داعي للقلق وفور تحديد الموعد سوف تعلن وزارة القوى العاملة قبلها بعدة أيام.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة
- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- اختيار العمالة الغير منتظمة.
- إدخال الرقم القومي.
- رقم الطلب.
- الضغط على استعلام.
- أو إرسال رسالة رسالة بالرقم القومي على الرقم التالي 142.

تعرف على موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 صرف العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2021

أخبار تهمك

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ 42 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ 19 دقيقة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة موقع وزارة القوى العاملة

(برقم البطاقة) اعرف موعد منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه دفعة نوفمبر 2020 موقع وزارة القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

موعد صرف منحة 500 العاملة الغير منتظمة الدفعة الخامسة المرحلة الثانية

صدرت الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة | رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

03:07 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض