



تعرف على موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه الدفعة الخامسة لشهر يناير 2021، هناك من ينتظر خلال هذه الفترة الموعد الرسمي لصرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين الذي لا يملكون وظيفة ثابت أوة معاش شهري يكفي مطالبهم اليومية التي أصبحت تشكل عبء كبير على العمالة الغير منتظمة منذ بداية أزمة كورونا المستجد.





وكان قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإمداد صرف المنحة 3 دفعات إضافة مراعتاً لظروف المواطنين لأن الدولة هدفها هو توفير حياة كريمة للأسر البسيطة لكي تعبر البلد من هذه الأزمة بأقل خسائر وضمان مستوى معيشة جيد للفئات الأكثر ستحقاقاً، نستعرض لكم في السطور التالية الموعد المتوقع لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة من المرحلة الثاني لشهر يناير 2021.





موعد صرف منحة 500 جنيه يناير 2021

تم استمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة بناءاً على تعليمات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم صرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية في شهر ديسمبر الماضي 2020 وخلال هذه الفترة يستعد الكثير من المواطنين الذين حصلوا على موافقة الصرف إستقبال رسالة التوجه لمكتب البريد للصرف التي تأتي قبل الصرف 24 ساعة فقط من رقم 2030 وأن المؤكد حدوثه ان المنحة يتم صرفها قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال باقي المبلغ الذي يوضع في حسابات المواطنين ولذلك لا داعي للقلق وفور تحديد الموعد سوف تعلن وزارة القوى العاملة قبلها بعدة أيام.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة

- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- اختيار العمالة الغير منتظمة.

- إدخال الرقم القومي.

- رقم الطلب.

- الضغط على استعلام.

- أو إرسال رسالة رسالة بالرقم القومي على الرقم التالي 142.



