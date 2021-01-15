اسعار الذهب العالمي تحقق ارتفاعات جديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا، وزاد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة أمان من التضخم بفضل حزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.





كما حصلت الأسعار على الدعم بسبب الاتجاه إلى تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).





كما شهد الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1848.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا.





وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا": "التحفيز سيكون إيجابيا لأسواق الأصول وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم".





وأوضح جيفري، أن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق اتجاه الصعود.



