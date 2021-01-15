استشاري صحة: فاعلية لقاح كورونا لن تظهر قبل شهر ونصف (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور أحمد الكردي، استشاري ومدرس الأمراض المعدية بكلية الطب القصر العيني، على اهمية التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تجنبا للإصابة بالعدوى، مشيدا بقرارات الحكومة لمواجهة تفشي الجائحة.

وأشار "الكردي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يجب أن نتخذ بدء توافر اللقاح كإحساس خاطىء بالأمان، ونتساهل في الالتزام بالاجراءات الاحترازية، محذرا من استخدام الكمامة بشكل خاطىء حتى لا تتحول لمصدر للعدوى.

وأضاف أن فاعلية اللقاح تظهر بعد من شهر إلى شهر ونصف من الحصول على اللقاح، ولهذا يجب استمرار الالتزام بالتدابير الاحترازية تجنبا للعدوى.

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