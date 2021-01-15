وزير الاثار: الدخول مجانا فى المناطق الأثرية بمناسبة عيد اسوان القومى

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بعد افتتاح معبد ايزيس قام الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار بالاجتماع مع الاثريين والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار بمحافظة اسوان يتقدمهم الدكتور عبد المنعم مدير عام اثار اسوان والنوبه والاثرى شاذلى على عبد العظيم مدير منطقة اثار اسوان والنوبه، وهنأهم بهيد الاثريين واعرب عن امتنانه وسعادته بالمجهود التى بذلت باظخار النقوش الاثرية والالوان داخل معبد ايزيس، وكذلك المكاتب الادارية وشباك التذاكر ودورات المياه والحراس واللوحات المعدنية التى صممت على اعلى مستوى من التقنية لإظهار المعلومات الاثرية والتاريخية



وقام السيد اللواء اشرف عطية باعجاب لهذخ اللوحات ووعده الوزير لابراز ثور المواقع الاثرية فى الصورة الجمالية لمدينه اسوان من خلال توزيعها فى ميادين وشوارع اسوان،



وقاك وزير الاثار بمؤتمر صحفى مع الصحفيين واعرب عن تقديره لهم وحسن تغطيتهم الاعلامية المميزة التى اظهرت قبل وبعد افتتاح معبد ايزيس



وكما قامت هيئة تنشيط السياحة بتوزيع بعض الكتيبات السياحية للسادة الزائرين خلال الافتتاح، مشيرا دخول اول سائح اجنبى المعبد بعد شراء تذكرة الدخول



ويذكر بان وزير الاثار والسياحة قرر بدخول المصريين مجانا اليوم الجمعه بجميع المناطق الاثرية بمناسبة عيد اسوان القومى



