عقب صلاة الجمعة.. الأهالي يستوقفون محافظ بني سويف لعرض مشاكلهم ومطالبهم (صور)

استوقف عدد من أهالي مدينة بني سويف الجديدة، المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اثناء خروجه من مسجد الرضا "المسجد الكبير" عقب صلاة الجمعة، اليوم، وذلك لعرض مشاكلهم ومطالبهم، في بعض القطاعات الخدمية.





واستمع المحافظ للمواطنين عن بعض مقترحاتهم ومطالبهم حول بعض الخدمات، والتي وجه بشأنها المحافظ التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة هذه المطالب، على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون.





جاء ذلك عقب إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور المحافظ، ونائبه الدكتور عاصم سلامة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد رياض وعبد الحي سيد نائبي رئيس مدينة بني سويف، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية "سجادة صلاة" والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.





وتناول الشيخ محمد إمام، إمام وخطيب مسجد الرضا، موضوع "الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" خلال خطبته، حيث أشار إمام إلى أن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوى الحاجات تكفهم عن البغضاء وتحسهم على التواصل، لها مواقيت لإخراجها، مشيرًا إلى أن توفير الدواء والعلاج لمرضى فيروس كورونا ومساعدة المتضررين جراء الظروف الراهنة هي من أولى أولويات الزكاة هذا الأيام، ويحوز تعجيل إخراجها قبل موعدها مراعاة لصالح الفقراء.





وأكد خطيب الجمعة، أن الزكاة شُرعت في الإسلام لتحقيق أهداف وغايات سامية تتعكس عوائدها على الفرد والمجتمع بكل الخير، وما تسهم به في إحداث وتحقيق التوازن المجتمعي وتلبية حوائج المحتاجين، فضلًا عن كونها طهارة للنفس ونماء للمال وفريضة أساسية من فرائض وأركان الإسلام.





وكان محافظ بني سويف أناب "اليوم" رؤساء مدن: الواسطى، وناصر وسمسطا، لإفتتاح 4 مساجد بقرية الميمون، عزبة عوض ونجع عواد بمركز ناصر وعزبة الصعايدة بسمسطا "بعد إحلالها وتجديدها"، ليصل إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضى إلى أكثر من 32 مسجدا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.





ومن جانبه أكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.



