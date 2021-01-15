الصحة : تعافي 181حالة وتسجيل 173 حالة مؤكدة لكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (173) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364613) حالة، من بينها (1918) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (310) حالات حرجة، كما تم تسجيل (181) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356382) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6313) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء (50695) فحصاً مخبرياً جديداً .

 

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

 

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ 40 دقيقة

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ 17 دقيقة

عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 20 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

03:07 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض