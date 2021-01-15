تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم 2020-2021، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في خمسة، وتعادل في لقاء، ولم يتعرض للخسارة حتي الآن.


ويتساوي المارد الأحمر مع غريمه التقليدي الزمالك، بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتصدر بفارق الأهداف، ويأاي خلفهم فريق الجونة في المركز الثالث برصيد 15 بفارق نقطة واحدة عن قطبي الكرة المصرية.


ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل استكمال مباريات الجولة السابعة اليوم الجمعة، وجاء على النحو التالي:


المركز الأول: الأهلي - برصيد 16 نقطة.
المركز الثاني: الزمالك - برصيد 16 نقطة.
المركز الثالث: الجونة - برصيد 15 نقطة.
المركز الرابع: المصري - برصيد 10 نقاط.
المركز الخامس: مصر المقاصة - برصيد 10 نقاط.
المركز السادس: بيراميدز - برصيد 9 نقاط.
المركز السابع: سيراميكا كليوباترا - برصيد 8 نقاط.
المركز الثامن: الإتحاد السكندري - برصيد 8 نقاط.
المركز التاسع: إنبي - برصيد 7 نقاط.
المركز العاشر: البنك الأهلي - برصيد 7 نقاط.
المركز الحادي عشر: سموحة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثاني عشر: غزل المحلة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثالث عشر: أسوان - برصيد 7 نقاط.
المركز الرابع عشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.
المركز الخامس عشر: وادي دجلة - برصيد 6 نقاط.
المركز السادس عشر: المقاولون العرب - برصيد 4 نقاط.
المركز السابع عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 4 نقاط.
المركز الثامن عشر: طلائع الجيش - برصيد نقطة واحدة فقط.

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