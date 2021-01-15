أسعار النفط اليوم الجمعة 15-1-2021

سجلت أسعار النفط اليوم، 55.96 دولار للبرميل لخام القياس العالمى برنت منخفضا بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي 0.8 ٪، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.28 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 ٪.









وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام وخطط أمريكية لحزمة تحفيز وفقا لرويترز، حيث أعلنت الصين عن تسجيل أكبر عدد يومي للإصابات بكوفيد-19 في أكثر من عشرة أشهر اليوم، لتتوج أسبوعا شهد خضوع ما يزيد عن 28 مليونا لإجراءات عزل عام وأول وفاة بالبلاد بسبب فيروس كورونا في ثمانية أشهر.









أظهر تقرير شهرى، أمس، توقع أوبك بارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.90 مليون برميل، لافته إن توقعات النفط الصخري الأمريكي أكثر تفاؤلا الآن على نحو طفيف في ظل زيادة أسعار الخام، وتتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثانى من 2021.









وأبقت أوبك، على توقعات الإمدادات الكلية للمستقلين في 2021 دون تغيير، لكنها ترفع توقعات نمو إمدادات السوائل الأمريكية 71 ألف برميل من توقع سابق إلى 370 ألف برميل.









وقالت أوبك، إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات وبطء بدايات برامج التحصين ربما يخيمون على التعافي الاقتصادي في الربع الأول من 2021 على الأقل، موضحة أن إنتاجها النفطي زاد 280 ألف برميل في ديسمبر إلى 25.36 مليون برميل بقيادة ليبيا والعراق والإمارات كما أبقت أوبك على توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2021 دون تغيير عند 27.2 مليون برميل.



