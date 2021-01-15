موسيماني يحذر لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة المقبلة.


وعقد موسيماني جلسة مع طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وطلب منهم تحذير اللاعبين من كثرة الخروج والاختلاط خوفًا من إصابة أي لاعب بفيروس كورونا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر مطلع الشهر المقبل.


ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ١٦ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ومنافسه الزمالك.

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